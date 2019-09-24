Украина – Сербия: онлайн-трансляция 1/4 финала Евро-2019 по волейболу

4 Читати новину українською
Украина – Сербия: онлайн-трансляция 1/4 финала Евро-2019 по волейболу
Украина – Сербия: онлайн-трансляция 1/4 финала Евро-2019 по волейболу / facebook.com/olympicua

Мужская сборная Украины 24-го сентября играет матч четвертьфинала чемпионата Европы по волейболу. Соперником украинцев является грозная сборная Сербии. Посмотреть поединок можно онлайн и на сайте Спорт24.

Матч Украина – Сербия украинским болельщикам покажет телеканал "UA Первый". Начало трансляции в 21:23. Сама игра начнется в 21:30.

Читайте также: Украина – Сербия: где смотреть онлайн 1/4 финала Евро-2019 по волейболу

Украина – Сербия онлайн-трансляция

Мужская сборная Украины по волейболу сенсационно вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу. В 1/8 финала украинцы по итогам 5 сетов победили Бельгию и впервые в истории вышли в четвертьфинал.

Сборная Сербии выиграла группу B, где выступали бельгийцы. В 1/8 финала Сербия легко победила Чехию.

Результат матча Украина – Сербия читайте на сайте Спорт24.

blog_ava
Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
сегодня
5116
Теги: Спорт Новости Спорта Волейбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Если не пытаться, то у тебя ничего не получится, – мотивационный ролик от Усика
сегодня 13:33 Если не пытаться, то у тебя ничего не получится, – мотивационный ролик от Усика
35
Алиссон лучший вратарь, Рапино – футболистка: все победители The Best FIFA Football Awards
сегодня 10:26 Алиссон лучший вратарь, Рапино – футболистка: все победители The Best FIFA Football Awards
162
Тройка из "Реала" и Роналду: кто несправедливо попал в символическую сборную ФИФА
сегодня 08:00 Тройка из "Реала" и Роналду: кто несправедливо попал в символическую сборную ФИФА
Михайло Гема 97
"Динамо" громит, "Шахтер" побеждает, фанаты протестуют: главные итоги 8 тура УПЛ
23 сентября 13:05 "Динамо" громит, "Шахтер" побеждает, фанаты протестуют: главные итоги 8 тура УПЛ
Ігор Саджениця 300
"Атлетико" потерял очки, "Вальядолид" Лунина проиграл: результаты 6 тура Ла Лиги и видео голов
23 сентября 10:44 "Атлетико" потерял очки, "Вальядолид" Лунина проиграл: результаты 6 тура Ла Лиги и видео голов
250
Новости
Больше новостей
Залиште відгук