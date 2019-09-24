Украина – Сербия: онлайн-трансляция 1/4 финала Евро-2019 по волейболу

Мужская сборная Украины 24-го сентября играет матч четвертьфинала чемпионата Европы по волейболу. Соперником украинцев является грозная сборная Сербии. Посмотреть поединок можно онлайн и на сайте Спорт24.

Матч Украина – Сербия украинским болельщикам покажет телеканал "UA Первый". Начало трансляции в 21:23. Сама игра начнется в 21:30.

Читайте также: Украина – Сербия: где смотреть онлайн 1/4 финала Евро-2019 по волейболу

Украина – Сербия онлайн-трансляция

Мужская сборная Украины по волейболу сенсационно вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу. В 1/8 финала украинцы по итогам 5 сетов победили Бельгию и впервые в истории вышли в четвертьфинал.

Сборная Сербии выиграла группу B, где выступали бельгийцы. В 1/8 финала Сербия легко победила Чехию.

Результат матча Украина – Сербия читайте на сайте Спорт24.