Украина сохранила позицию в таблице коэффициентов УЕФА

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Таблица коэффициентов УЕФА
Таблица коэффициентов УЕФА / Фото из открытых источников

После матчей 2-го тура Лиги Европы, которые состоялись 3 октября, обнародована новая таблица коэффициентов УЕФА.

Украина осталась на 10 месте в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Победа "Шахтера" над "Аталантой" в Лиге чемпионов, а также ничьи "Александрии" с "Гентом" и "Динамо" с "Лугано" в Лиге Европы позволили Украине набрать 0,800 очков по итогам недели.

Нидерланды, которые идут 9-ми, набрали на неделе 1,400 баллов. Турция, которая находится на 11 месте, заработала меньше Украины – 0,400. В итоге, все ассоциации остались на своих позициях.

После реформы еврокубков и внедрения с 2021 третьего турнира и восьмая, и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые квоты в еврокубках.

А вот 10 позиция теряет определенные привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше). Не говоря уже об 11, которая не позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, Украина потеряла одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Нидерланды, по итогам первого тура групповых этапов еврокубков.

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол ФК Александрия Лига Европы Спорт Новости Спорта УЕФА Лига чемпионов Шахтер Динамо
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