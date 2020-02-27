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Украина виборала бронзу на чемпионате Европы по биатлону

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Анастасия Меркушина / twnews.se

В Раубичах (Беларусь) в рамках чемпионата Европы по биатлону состоялась одиночная смешанная эстафета. Украина получила бронзовую награду.

Результаты гонки

​1. Норвегия
2. Германия
3. Украина

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В одиночной смешанной эстафете украинскую команду представляли Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко.

Сегодня, 27 февраля болельщиков биатлона ждет еще одна гонка – смешанная эстафета. Украина выступит в таком составе: Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и финишером команды будет Дмитрий Пидручный.

Добавим, ранее в суперспринте бронзу соревнований получил Дмитрий Подручный, а Елена Пидгрушная стала серебряным призером.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Руслан Ткаленко Анастасия Меркушина Новости биатлона
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