Украина виборала бронзу на чемпионате Европы по биатлону
В Раубичах (Беларусь) в рамках чемпионата Европы по биатлону состоялась одиночная смешанная эстафета. Украина получила бронзовую награду.
Результаты гонки
1. Норвегия
2. Германия
3. Украина
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В одиночной смешанной эстафете украинскую команду представляли Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко.
Сегодня, 27 февраля болельщиков биатлона ждет еще одна гонка – смешанная эстафета. Украина выступит в таком составе: Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и финишером команды будет Дмитрий Пидручный.
Добавим, ранее в суперспринте бронзу соревнований получил Дмитрий Подручный, а Елена Пидгрушная стала серебряным призером.
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