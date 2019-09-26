Украина сыграет против Германии в отборе на Евро-2021: объявлен состав женской сборной на игру

Главный тренер национальной женской сборной Украины Наталья Зинченко обнародовала список из 22 игроков для участия в учебно-тренировочном сборе и двух матчах евроотбора со сборными Германии и Ирландии.

30 сентября команда соберется в Киеве и проведет трехдневный сбор на тренировочной базе клуба "Оболонь-Бровар". Участие в этом сборе примут 22 футболистки. В состав вошли четырнадцать футболисток, представляющих чемпионат Украины: 7 – "Жилстрой-2" (Харьков), 6 – "Жилстрой-1" (Харьков), 1 – "Восход" (Старая Маячка). Кроме игроков из национального чемпионата наставник национальной команды пригласила 8 легионеров, выступающих в чемпионатах Беларуси, Испании, Польши, США и Франции.

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Состав сборной Украины:

Вратари: Ирина Санина ("Жилстрой-1"), Екатерина Самсон, Дарья Бондарчук (все – "Жилстрой-2")

Защитники: Натия Панцулая ("Атлетико Мадрид", Испания), Ольга Басанская, Анна Петрик (все – "Жилстрой-1"), Ирина Подольская ("Жилстрой-2"), Любовь Шматко ("Минск", Беларусь), Дарья Кравец ("Реймс", Франция), Яна Деркач ("Восход")

Полузащитники: Ольга Овдийчук ("Атлетико Мадрид", Испания), Надежда Кунина, Дарья Апанащенко (все – "Жилстрой-1"), Тамила Химич ("Минск", Беларусь), Татьяна Китаева, Ия Андрущак (все – "Жилстрой-2"), Николь Козлова ("Вирджиния Тех", США).

Нападающие: Анна Воронина ("Жилстрой-1"), Яна Калинина, Вероника Андрухив (все – "Жилстрой-2"), Татьяна Романенко ("Реймс", Франция), Валентина Тараканова ("Стомиланки", Польша)

3 октября команда отправится в Германию, где 5 октября состоится очередной матч против Бундестима в городе Аахен.

К слову: Украина потерпела унизительное поражение от Германии, пропустив 8 голов в отборе на женский Евро

Уже на следующий день "желто-синие" отправятся в столицу Ирландии. Именно в Дублине 8 октября Украина сыграет второй выездной поединок.