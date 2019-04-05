Украина сыграет с Россией в одной группе на Европейских играх

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Сборная Украины по пляжному футболу
Сборная Украины по пляжному футболу / beachsoccer.kiev.ua

В четверг, 4 апреля, в Минске состоялась жеребьевка группового этапа турнира по пляжному футболу на II Европейских играх, которые пройдут в столице Беларуси.

Сборная Украины сыграет с действующими чемпионами Европейских игр – командой России.

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Составы групп:

Группа А: Беларусь, Португалия, Швейцария, Румыния;

Группа В: Италия, Испания, Россия, Украина.

Соревнования по пляжному футболу на Европейских играх в Минске пройдут с 25 по 29 июня.

К слову, с 21 по 30 июня 2019 года в Минске состоятся вторые в истории Европейские игры. В программу Игр вошли 15 видов спорта, среди которых впервые будет представлена легкая атлетика.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
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