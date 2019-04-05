Украина сыграет с Россией в одной группе на Европейских играх
В четверг, 4 апреля, в Минске состоялась жеребьевка группового этапа турнира по пляжному футболу на II Европейских играх, которые пройдут в столице Беларуси.
Сборная Украины сыграет с действующими чемпионами Европейских игр – командой России.
Читайте также: Европейские игры-2019: дата и место проведения
Составы групп:
Группа А: Беларусь, Португалия, Швейцария, Румыния;
Группа В: Италия, Испания, Россия, Украина.
Соревнования по пляжному футболу на Европейских играх в Минске пройдут с 25 по 29 июня.
К слову, с 21 по 30 июня 2019 года в Минске состоятся вторые в истории Европейские игры. В программу Игр вошли 15 видов спорта, среди которых впервые будет представлена легкая атлетика.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии