Украина сохранила позицию в таблице коэффициентов УЕФА: фото

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​Таблица коэффициентов УЕФА
​Таблица коэффициентов УЕФА

Расстояние между Украиной и Бельгией в таблице коэффициентов УЕФА после матчей 1/8 финала еврокубков на этой неделе не изменилось.

Украину в еврокубках представляет только киевское "Динамо", которое на выезде уступило "Челси" (0:3).

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Однако, ни один из бельгийских клубов не принимал участия в матчах ЛЧ и ЛЕ ("Генк" и "Брюгге" закончили свои выступления на стадии 1/16 финала ЛЕ).

В активе Украины 38,900 балла, и она как и раньше занимает в рейтинге 9 место, Бельгия (39,900) идет восьмой. Продолжает лидировать в рейтинге Испания (100,712), вторая Англия (78,320), на третьем месте Италия (74,011).

Изменения в таблице коэффициентов касаются только Хорватии, благодаря победе загребского "Динамо" ассоциация обошла Данию и Швейцарию. Нидерланды благодаря "Аяксу" вплотную приблизились к топ-10, но сделать рывок все равно не смогут – слишком большое отставание от Турции.


​Таблица коэффициентов УЕФА

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Теги: Динамо УЕФА Лига Европы Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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