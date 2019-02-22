Украина уверенно приблизилась к Бельгии в таблице коэффициентов УЕФА: фото

82 Читати новину українською
Украина в таблице коэффициентов УЕФА
Украина в таблице коэффициентов УЕФА / Фото из открытых источников

Украина сократила отставание от Бельгии в таблице коэффициентов УЕФА после ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Спорт 24 писал, что в 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" обыграло "Олимпиакос" (1:0), а "Шахтер" проиграл "Айнтрахту" (1:4). Киевский клуб прошел дальше.

Читайте также: Кто вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Победа "Динамо" и выход в 1/8 финала Лиги Европы принесли Украине 0,4 балла в клубный рейтинг УЕФА. С учетом того, что все бельгийские и турецкие клубы вылетели, Украина гарантировала девятую строчку по итогам этого сезона.

В сумме пяти компаний 2014-2019 годов по этому рейтингу определяется представительство страны в еврокубках в сезоне 2020/2021. А если киевляне еще доберутся до четвертьфинала или дальше, то можно помечтать и о возвращении восьмой позиции.

Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА по состоянию на 22 февраля

Какие перспективы Украины в таблице коэффициентов УЕФА?Седьмая, восьмая и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые квоты в обоих еврокубках. А именно – пять клубов: два – в Лиге чемпионов (один – в групповом раунде, один – в третьем квалификационном) и три – в Лиге Европы (один – в групповом раунде, один – в третьем квалификационном и один – во втором квалификационном).

А вот 10 позиция при определенных обстоятельствах уже теряет некоторые привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше). Не говоря уже об 11-й, которая, согласно базовой сетке, не позволяет ассоциации делегировать свой клуб автоматом в группу Лиги чемпионов.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Румынская церковь назвала условия, при которых признает ПЦУ
сегодня
914
Теги: Спорт Футбол Динамо Лига Европы Шахтер УЕФА
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Все дерутся до последней секунды, поэтому стало намного сложнее, – каратистка Екатерина Кривая
сегодня 12:30 Все дерутся до последней секунды, поэтому стало намного сложнее, – каратистка Екатерина Кривая
Станіслав Безушко 27
Российский лыжник едва не избил норвежца из-за поражения в гонке: видео
сегодня 10:28 Российский лыжник едва не избил норвежца из-за поражения в гонке: видео
70
"Динамо" хватило гола, чтобы победить "Олимпиакос": видео
сегодня 00:04 "Динамо" хватило гола, чтобы победить "Олимпиакос": видео
647
Четыре гола "Айнтрахта" оставили "Шахтер" за бортом Лиги Европы: видео голов
21 февраля 21:49 Четыре гола "Айнтрахта" оставили "Шахтер" за бортом Лиги Европы: видео голов
856
Юлия Журавок: С радостью бы выступала в России, мы, спортсмены, дружим с россиянами
21 февраля 17:22 Юлия Журавок: С радостью бы выступала в России, мы, спортсмены, дружим с россиянами
180
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук