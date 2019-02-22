Украина уверенно приблизилась к Бельгии в таблице коэффициентов УЕФА: фото

Украина сократила отставание от Бельгии в таблице коэффициентов УЕФА после ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Спорт 24 писал, что в 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" обыграло "Олимпиакос" (1:0), а "Шахтер" проиграл "Айнтрахту" (1:4). Киевский клуб прошел дальше.

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Победа "Динамо" и выход в 1/8 финала Лиги Европы принесли Украине 0,4 балла в клубный рейтинг УЕФА. С учетом того, что все бельгийские и турецкие клубы вылетели, Украина гарантировала девятую строчку по итогам этого сезона.

В сумме пяти компаний 2014-2019 годов по этому рейтингу определяется представительство страны в еврокубках в сезоне 2020/2021. А если киевляне еще доберутся до четвертьфинала или дальше, то можно помечтать и о возвращении восьмой позиции.

Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА по состоянию на 22 февраля

Какие перспективы Украины в таблице коэффициентов УЕФА?Седьмая, восьмая и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые квоты в обоих еврокубках. А именно – пять клубов: два – в Лиге чемпионов (один – в групповом раунде, один – в третьем квалификационном) и три – в Лиге Европы (один – в групповом раунде, один – в третьем квалификационном и один – во втором квалификационном).



А вот 10 позиция при определенных обстоятельствах уже теряет некоторые привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше). Не говоря уже об 11-й, которая, согласно базовой сетке, не позволяет ассоциации делегировать свой клуб автоматом в группу Лиги чемпионов.

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