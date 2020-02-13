Украина узнала своих соперников в отборе на женский Евро-2021 по футзалу

В штаб-квартире УЕФА состоялась церемония жеребьевки предварительного и основного раундов женского Евро-2021 по футзалу. Своих соперников узнала сборная Украины.

По итогам жеребьевки наша команда попала в группу С, где ее соперниками станут сборные Финляндии, Чехии и победитель группы С предварительного раунда, в которую попали Гибралтар, Казахстан и Бельгия.

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Матчи основного раунда в группе С состоятся во львовском ПС "Галичина". Базовые даты: 1-6 сентября 2020 года. Победители групп выйдут в "Финал четырех" Евро-2021.

В целом перечень групп основного раунда выглядит следующим образом:

Группа А

Россия

Венгрия

Беларусь (хозяин)

Победитель группы В ПР

Группа В

Португалия

Хорватия (хозяин)

Польша

Словения

Группа С

Украина (хозяин)

Финляндия

Чехия

Победитель группы В ПР

Группа D

Испания

Италия

Швеция

Победитель группы А ПР

О соперницах

Сборная Финляндии не новый соперник для Украины. Недавно, наша сборная играла с финляндскими футзалистками на турнире Lviv Freedom Cup. В этом матче сильнее оказались украинские девушки.

Финки отличаются своей неуступчивостью и сильным характером как на поле, так и за их пределами. Антропометрические данные у девушек этой сборной значительно выше, чем у их соперников по группе. Вследствие этого, главным козырем Финляндии является борьба на площадке.

Добавим, что все девушки кроме футзала занимаются профессионально футболом.

Сборная Чехии также приняла участие в львовском турнире, правда, жеребьевка развела чешек и нашу сборную в разные группы. Если сравнивать сборные Чехии и Финляндии, тут конечно перевес в пользу финских девушек.

Чешские девушки отличаются довольно хорошей игрой в обороне, но создавая при этом не так много голевых моментов у ворот соперника.

Еще одного соперника Украины болельщики узнают после поединков предварительного раунда, которые должны происходить с 5-10 мая. Конечно, если смотреть на эти три сборные, лучшим соперником для нашей команды можно считать сборную Гибралтара.