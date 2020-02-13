Украина узнала своих соперников в отборе на женский Евро-2021 по футзалу
В штаб-квартире УЕФА состоялась церемония жеребьевки предварительного и основного раундов женского Евро-2021 по футзалу. Своих соперников узнала сборная Украины.
По итогам жеребьевки наша команда попала в группу С, где ее соперниками станут сборные Финляндии, Чехии и победитель группы С предварительного раунда, в которую попали Гибралтар, Казахстан и Бельгия.
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Матчи основного раунда в группе С состоятся во львовском ПС "Галичина". Базовые даты: 1-6 сентября 2020 года. Победители групп выйдут в "Финал четырех" Евро-2021.
В целом перечень групп основного раунда выглядит следующим образом:
Группа А
Россия
Венгрия
Беларусь (хозяин)
Победитель группы В ПР
Группа В
Португалия
Хорватия (хозяин)
Польша
Словения
Группа С
Украина (хозяин)
Финляндия
Чехия
Победитель группы В ПР
Группа D
Испания
Италия
Швеция
Победитель группы А ПР
О соперницах
Сборная Финляндии не новый соперник для Украины. Недавно, наша сборная играла с финляндскими футзалистками на турнире Lviv Freedom Cup. В этом матче сильнее оказались украинские девушки.
Финки отличаются своей неуступчивостью и сильным характером как на поле, так и за их пределами. Антропометрические данные у девушек этой сборной значительно выше, чем у их соперников по группе. Вследствие этого, главным козырем Финляндии является борьба на площадке.
Добавим, что все девушки кроме футзала занимаются профессионально футболом.
Сборная Чехии также приняла участие в львовском турнире, правда, жеребьевка развела чешек и нашу сборную в разные группы. Если сравнивать сборные Чехии и Финляндии, тут конечно перевес в пользу финских девушек.
Чешские девушки отличаются довольно хорошей игрой в обороне, но создавая при этом не так много голевых моментов у ворот соперника.
Еще одного соперника Украины болельщики узнают после поединков предварительного раунда, которые должны происходить с 5-10 мая. Конечно, если смотреть на эти три сборные, лучшим соперником для нашей команды можно считать сборную Гибралтара.