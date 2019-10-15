Украина в третий раз подряд сыграет на чемпионате Европы и впервые вышла напрямую

Сборная Украины по футболу в третий раз в своей истории сыграет на групповом этапе чемпионата Европы. 14 октября команда Андрея Шевченко победила Португалию и оформила выход на Евро-2020.

За тур до завершения квалификации "сине-желтые" набрали 19 очков. Ни одна из команд группы B не сможет опередить Украину. Это впервые Украина вышла на чемпионат Европы, выиграв группу.

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Впервые Украина сыграла на чемпионате Европы в 2012 году. Тогда Украина вместе с Польшей принимали матчи континентального первенства, поэтому получили прямые пропуска.

Во второй раз сборная Украины играла на чемпионате Европы в 2016 году. Тогда команда Михаила Фоменко прошла через раунд плей-офф, в котором одолела Словению.

Как это было: Украина – Португалия видеообзор матча

Таким образом, сборная Украины в третий раз подряд сыграет на чемпионате Европы.

В предыдущих двух случаях "сине-желтые" не смогли выйти из группы. В 2012 году Украина дважды проиграла (Франции и Англии) и победила Швецию.

В 2016 году Украина проиграла все три матча (Германии, Северной Ирландии и Польше).