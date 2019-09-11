Украина в третий раз в истории избежала поражения, проигрывая со счетом 0:2

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Украина – Нигерия
Украина – Нигерия / Фото из открытых источников

Во вторник, 10 сентября, в матче с Нигерией (2:2) сборная Украины, пропустив два мяча, сумела избежать поражения.

Ранее подобный трюк нашей команде удавался дважды, сообщает Sport.ua.

 Как это было: Украина – Нигерия: видеообзор товарищеского матча

7 октября 2000 года в гостевом поединке отборочного турнира чемпионата мира с Арменией подопечные Валерия Лобановского проигрывали после первого тайма хозяевам со счетом 0:2. Однако благодаря двум голам Андрея Шевченко и одного – Андрея Гусина одержали в итоге волевую победу – 3:2.

А 10 лет спустя – 8 октября 2010-го – украинцы, под руководством Юрия Калитвинцева, в товарищеской встрече с канадцами в Киеве также уступали 0:2 в первой половине игры. Но во второй 45-минутке после голов Артема Милевского и Анатолия Тимощука свели матч к ничьей – 2:2.

К слову, в поединке с Нигерией (2:2) прервалась победная серия сборной Украины, которая составила 4 матча. Более длительные выигрышные серии наша команда имела лишь дважды.

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Теги: Сборная Украины по футболу Новости Спорта Спорт Футбол Украина – Нигерия
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