Украина в "золотом" составе вырвала 4 место женской эстафеты в Хохфильцене, победила Норвегия

В субботу, 14 декабря, в австрийском Хохфильцене второй этап Кубка мира по биатлону продолжился женской эстафетой. Украину представляли Юлия Джима, Валентина Семеренко, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная.

Победу одержала сборная команда Норвегии, второе место у россиянок, третьи швецарки.

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Украинская четверка, использовав 8 дополнительных патронов на восьми огневых рубежах, отстала от лидера сборной Норвегии (1 круг штрафа + 7 дополнительных патронов) на 1 минуту 09,2 секунды.

Этап в Хохфильцене 14 декабря продолжится мужской гонкой преследования, в которой примут участие Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Артем Прима.

Женская гонка преследования состоится в воскресенье, 15 декабря, в рамках заключительного дня второго этапа Кубка мира.

1. Норвегия (1+7) 1:10:04,7

2. Россия (0+5) +8,2

3. Швейцария (1+9) +1:04,1

4. Украина (0+8) +1:09,2

5. Канада (0+7) +1:09,3

6. Чехия (1+12) +1:16,1

Отметим, что 13 декабря в Хохфильцене состоялась спринтерская гонка среди женщин. Валентина Семеренко стала в ней девятой, Елена Пидгрушная – 12-й, Вита Семеренко – 52-й, Юлия Джима – 55-й.