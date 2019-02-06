Украина впервые в истории завоевала медаль на чемпионате мира по сноубордингу

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Аннамари Данча стала серебряным призером в параллельном слаломе на чемпионате мира
Аннамари Данча стала серебряным призером в параллельном слаломе на чемпионате мира

На чемпионате мира по сноубордингу сборная Украины завоевала серебряную медаль. 28-летняя Аннамари Данча стала серебряным призером в дисциплине параллельный слалом. Это первая медаль по сноубордингу в истории Украины.

В топ-16 Данча пробилась, показав лишь 15-й результат. Однако впоследствии она удачно преодолела 1/8 финала, четвертьфинал и полуфинал. И лишь в финале украинка уступила на 0,85 секунды Джули Зогг из Швейцарии.

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Видео финала в параллельном слаломе на чемпионате мира

Отмечается, что в карьере 28-летней украинки это лучший результат. Ранее ее лучшим результатом было 6-е место на этом же чемпионате мира. При этом в параллельном слаломе на чемпионатах мира она никогда не финишировала выше 15-го места.

Благодаря медали Аннимари Данчи Украина поднялась сразу на 21-е место в общем медальном зачете, разделяя это место с Великобританией.

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Теги: Спорт
Источник: 24 Канал
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