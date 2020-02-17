Украина выиграла 13 медалей на чемпионате Европы по борьбе и заняла высокое командное место
В воскресенье, 16-го февраля, в итальянском Риме завершился чемпионат Европы по борьбе 2020. Украинские спортсмены завоевали 13 медалей и заняли четвертое командное место.
Результаты Украины на чемпионате Европы
Греко-римская борьба:
- Золото – Семен Новиков (87 кг)
- Бронза – Ленур Темиров (63 кг), Николай Кучмий (130 кг)
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Женская борьба:
- Золото – Юлия Ткач-Остапчук (62 кг)
- Серебро – Оксана Левач (50 кг), Соломия Винник (55 кг), Алина Акобия
- Бронза – Ангелина Лысак (59 кг), Ирина Коляденко (65 кг), Алла Черкасова (68 кг) и Алина Махиня-Бережная (72 кг)
Вольная борьба:
- Бронза – Эрик Арушанян (65 кг), Василий Михайлов (79 кг).
В медальном зачете сборная Украины заняла четвертую строчку. "Сине-желтых" опередили Россия, Болгария и Беларусь.
Что интересно, украинская сборная завоевала больше наград, чем Болгария и Беларусь. Однако эти команды опередили сборную Украины благодаря большему количеству золотых наград.
Медальный зачет чемпионата Европы
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