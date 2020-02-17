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Украина выиграла 13 медалей на чемпионате Европы по борьбе и заняла высокое командное место

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Результаты Украины на чемпионате Европы / НОК Украины

В воскресенье, 16-го февраля, в итальянском Риме завершился чемпионат Европы по борьбе 2020. Украинские спортсмены завоевали 13 медалей и заняли четвертое командное место.

Результаты Украины на чемпионате Европы

Греко-римская борьба:

  • Золото – Семен Новиков (87 кг)
  • Бронза – Ленур Темиров (63 кг), Николай Кучмий (130 кг)

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Женская борьба:

  • Золото – Юлия Ткач-Остапчук (62 кг)
  • Серебро – Оксана Левач (50 кг), Соломия Винник (55 кг), Алина Акобия
  • Бронза – Ангелина Лысак (59 кг), Ирина Коляденко (65 кг), Алла Черкасова (68 кг) и Алина Махиня-Бережная (72 кг)

Вольная борьба:

  • Бронза – Эрик Арушанян (65 кг), Василий Михайлов (79 кг).

В медальном зачете сборная Украины заняла четвертую строчку. "Сине-желтых" опередили Россия, Болгария и Беларусь.

Что интересно, украинская сборная завоевала больше наград, чем Болгария и Беларусь. Однако эти команды опередили сборную Украины благодаря большему количеству золотых наград.

Медальный зачет чемпионата Европы

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Вольная борьба
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