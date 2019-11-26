Украина выкупила права на трансляцию Олимпиады-2020

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Жан Беленюк / facebook.com/NewBalanceUkraine

Депутат Верховной Рады Жан Беленюк рассказал о подготовке сборной Украины к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Беленюк провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и министром молодежи, культуры и спорта Владимиром Бородянским.

Беленюк сообщил, что Украина уже выкупила права на трансляцию Олимпиады. Через несколько дней будет проведен тендер между украинскими телеканалами на право транслировать Олимпиаду.

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Беленюк написал в фейсбуке о том, что будет обеспечено финансирование и обустройство Украинского дома в Токио.

По словам депутаты "Слуги народа", Зеленский планирует его посетить, чтобы пожелать удачного выступления сборной.

Также будут решены вопросы страхования спортсменов и трансфера болельщиков в Токио.

Вопросы страхования здоровья спортсменов. Сказали, что этот вопрос будет также решен и проблем в этом плане не должно быть. Также, насущный вопрос по поводу обеспечения трансфера болельщиков, которые планируют посетить соревнования. Я думаю, что этот вопрос будет решен,
– сказал депутат.

Беленюк заявил, что в ближайшие дни будет проведено первое собрание оргкомитета. Уже начата работа по подготовке сборной Украины и всех организационных моментов непосредственно к Олимпиаде.

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Жан Беленюк передал президенту два проекта указов о дополнительных мерах, которые касаются подготовки к Олимпиаде и также мероприятия, связанные с физкультурой и спортом в Украине.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Слуга народа Олимпиада-2020 Жан Беленюк
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