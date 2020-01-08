Украина выступит мощным составом на женской спринтерской гонке в Оберхофе
В четверг, 9 января, в Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону.
Первым видом программы станет женский спринт, а накануне стал известен стартовый лист. Первой из украинок стартует Юлия Джима, которая пойдет на дистанцию шестой.
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Украинки в заявке на спринт в Оберхофе:
6. Юлия Джима;
41. Валентина Семеренко;
51. Елена Пидгрушная;
57. Вита Семеренко;
90. Анастасия Меркушина.
Гонка состоится 9 января. Начало – в 15:30.
Ранее Спорт24 писал, что Дарья Блашко из-за проблем с самочувствием пропустит спринт в Оберхофе.
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