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Украина выступит мощным составом на женской спринтерской гонке в Оберхофе

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Женская сборная Украины по биатлону / Фото из открытых источников

В четверг, 9 января, в Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону.

Первым видом программы станет женский спринт, а накануне стал известен стартовый лист. Первой из украинок стартует Юлия Джима, которая пойдет на дистанцию шестой.

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Украинки в заявке на спринт в Оберхофе:

6. Юлия Джима;

41. Валентина Семеренко;

51. Елена Пидгрушная;

57. Вита Семеренко;

90. Анастасия Меркушина.

Гонка состоится 9 января. Начало – в 15:30.

Ранее Спорт24 писал, что Дарья Блашко из-за проблем с самочувствием пропустит спринт в Оберхофе.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Валентина Семеренко Юлия Джыма Анастасия Меркушина Елена Пидгрушна Вита Семеренко Новости биатлона
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