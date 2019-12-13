Украина выступит в эстафете Кубка мира золотым составом Сочи-2014

Тренерский штаб женской сборной Украины определился с составом на классическую эстафету на Кубке мира в Хохфильцене.

За Украину побегут Юлия Джима, Валентина Семеренко, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная, сообщает "UA: Биатлон".

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Именно в таком составе сборная Украины завоевала золото Олимпиады-2014 в Сочи.

Отметим, что 13 декабря в Хохфильцене уже состоялась спринтерская гонка среди женщин. Валентина Семеренко стала в ней девятой, Елена Пидгрушная – 12-й, Вита Семеренко – 52-й, Юлия Джима – 55-й.

Также на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) Юлия Джима завоевала серебро в индивидуальной гонке.