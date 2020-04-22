Украина заняла 16 место в мире по экспорту футболистов в 2019 году
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг стран, футболисты которых уехали за границу в течение 2019 года.
Количество украинцев, которые выступали за рубежом в 2019 году, достигло 250 человек, говорится на сайте организации.
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Эта цифра вывела нашу страну на 16 место в мире. Лидером по экспорту футболистов традиционно стала Бразилия – 1 600 футболистов, из которых 74,6% перешли в клубы элитных дивизионов других стран. В топ-10 также попали Франция (1 027), Аргентина (972), Англия (565), Испания (559), Сербия (521), Германия (480), Колумбия (467), Хорватия (446) и Нигерия (399) .
К слову, больше всего украинцев выступало в Венгрии – 21 игрок. В тройку также вошли Польша (14), Беларусь и Россия (обе – по 12).
В целом 186 национальных ассоциаций по итогам прошлого года имели футболистов за рубежом. Тройку лидирующих стран представляют 22,5% всех легионеров мирового футбола.
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