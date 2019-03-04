Украина заняла третье место на чемпионате Европы по стрельбе из лука

Сборная Украины по стрельбе из лука заняла третье место на чемпионате Европы, который проходил в Турции.

Украинские лучники завоевали две золотые медали, три серебряные и одну бронзовую, в общем зачете заняв третье командное место.

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Медали высшего разряда в активе Ивана Кожокаря и Жанны Наумовой. Серебро выиграли Лидия Сиченикова, мужская команда в составе Юрия Гавелко, Владислава Лисняка, Виктора Рубана, а также команда юниорок Олесандры Кукурузяк, Жанны Наумовой, Елизаветы Сикало.

Бронза досталась женской команде, в составе которой выступали Анастасия Павлова, Полина Родионова и Лидия Сиченикова.

Спорт 24 писал, что украинская велосипедистка Елена Старикова завоевала серебро на чемпионате мира по велотреку в польском Прушкуве.

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