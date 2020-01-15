Украина завоевала первое золото на Юношеской Олимпиаде-2020

Медальная копилка Украины на III зимних Юношеских Олимпийских играх пополнилась двумя наградами. Украинцы завоевали золото и серебро по хоккею 3х3.

Green – Red 10:4 (3:2, 4:1, 3:1)

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В финале хоккейного турнира в формате 3х3 сошлись два украинца – Владимир Трошкин из команды Green и Денис Пасько из команды Red.

Команда Трошкина одержала убедительную победу. Борьба шла только в первом периоде, который завершился победой Green со счетом 3:2.

Во второй 20-минутке Трошкин и компания забросили еще 4 шайбы и обеспечили себе комфортное преимущество.

В дальнейшем команды обменялись еще несколькими голами, но Green не отпустила победу.

Таким образом, Трошкин принес Украине золото Юношеской Олимпиады. Денис Пасько пополнил копилку Украины серебром.

Что интересно, команды украинцев уже встречались на групповом этапе. Тогда лишь серия буллитов позволила команде Трошкина победить.