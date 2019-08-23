Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

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Анастасия Четверикова
Анастасия Четверикова / Фото из открытых источников

Анастасия Четверикова добывает первую медаль для Украины на чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. В венгерском городе Сегед украинка завоевала бронзу в каноэ-одиночке.

На дистанции 500 метров украинку опередили белоруска Алена Ноздрева и россиянка Ксения Курач.

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Со старта заезда Четверикова вместе с белоруской Ноздревой и действующей чемпионкой мира россиянкой Ксенией Курач ушла в отрыв и оставила остальных соперниц далеко позади.

Однако украинка не выдержала темп своих оппоненток и не сумела навязать борьбу за золото, финишировав третьей.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии продлится до 25-го августа.

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Теги: Спорт Новости Спорта Гребля
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