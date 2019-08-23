Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ
Анастасия Четверикова добывает первую медаль для Украины на чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. В венгерском городе Сегед украинка завоевала бронзу в каноэ-одиночке.
На дистанции 500 метров украинку опередили белоруска Алена Ноздрева и россиянка Ксения Курач.
Читайте также: Сборная Украины с поражения начала чемпионат Европы по волейболу
Со старта заезда Четверикова вместе с белоруской Ноздревой и действующей чемпионкой мира россиянкой Ксенией Курач ушла в отрыв и оставила остальных соперниц далеко позади.
Однако украинка не выдержала темп своих оппоненток и не сумела навязать борьбу за золото, финишировав третьей.
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии продлится до 25-го августа.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии