Украина завоевала право провести квалификацию чемпионата Европы по баскетболу 3х3

FIBA 3x3 удовлетворила заявку Федерации баскетбола Украины на проведение одной из трех квалификаций к чемпионату Европы. В соответствии с международным календарем она состоится в Киеве 29-30 июня на Софийской площади.

В киевской квалификации примут участие 10 мужских команд (Украина, Чехия, Эстония, Беларусь, Литва, Швеция, Дания, Хорватия, Австрия, Босния и Герцеговина) и 9 женских (Украина, Чехия, Эстония, Беларусь, Литва, Швеция, Дания, Хорватия , Австрия). В финальный турнир чемпионата Европы из квалификации выходят первые две команды.

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Еще два квалификационных этапа к чемпионату Европы 2019 состоятся 29-30 июня в Латвии (Рига) и Румынии (Констанция).

Финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу 3х3 2019 года пройдет с 30 августа по 1 сентября в венгерском Дебрецене. Участие примут по 12 сборных у мужчин и женщин.