Украина завоевала три награды на I Всемирных пляжных играх

Медальная копилка сборной Украины на I Всемирных пляжных играх пополнилась двумя наградами. Украинцы уже завоевали три бронзовые медали.

Украинская борчиха Ирина Пасечник в весовой категории +70 килограммов стала бронзовым призером I Всемирных пляжных игр.

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В бронзовом финале представительница Украины одолела со счетом 3:1 румынку Каталину Аксенте.

Вслед за борчихой Пасечник бронзу I Всемирных пляжных игр получал Василий Михайлов. Он выиграл награду в весовой категории 80 килограммов.

В поединке за третье место Василий победил представителя Турции Унала Эфэ Сами с результатом 3:0.

Что такое I Всемирные пляжные игры?

С 12 по 16 октября в Дохе (Катар) состоятся первые в истории Всемирные пляжные игры, которые соберут более 1360 спортсменов со всей планеты. Участники исторического спортивного форума разыграют 34 комплекта наград в 14 видах спорта и 16 дисциплинах.

На престижном старте Украина будет представлена 33 спортсменами, которые выступят в 7 видах спорта и 8 дисциплинах.

Украинцы будут соревноваться в плавании, баскетболе 3х3, пляжном футболе, спортивном скалолазании, акватлоне, воднолыжном спорте (прыжки на водных лыжах и вейкбординг) и пляжной борьбе.

Со списком сборной Украины в Дохе-2019 можно ознакомиться по ссылке.