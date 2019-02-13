Украина завоевала 7 медалей на престижном турнире по легкой атлетике во Франции
На международных соревнованиях во французском Валь-д'Уаз украинские легкоатлетки завоевали сразу четыре золотые медали.
Юлия Левченко, прыгнув в высоту на 2 метра, установила новый личный рекорд в закрытых помещениях и взяла золотую медаль. Также с результатом 1,96 метра второе место заняла Ирина Геращенко, а тройку призеров закрыла Екатерина Табашник (1,90 м).
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Четвертое место у Оксаны Окуневой – 1.85 м, а Ярослава Магучих не смогла взять планку на высоту 1.85 м, прекратив выступления без результата
В забеге на дистанции 400 метров Татьяна Мельник стала победительницей, финишировав за 52,87 секунды. В первой тройке также оказалась украинка Анна Ярощук-Рыжикова, которая финишировала третьей.
Еще одно золото Украине принесла Марина Бех-Романчук, прыгнув в длину на 6,60 метра.
Анна Плотницина показала второй лучший результат на 60-метровом забеге с препятствиями, уступив 0,1 секунды белоруске Эльвире Герман.
Также украинка Марина Килипко, взяв высоту 4,40 метра, заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам с шестом.