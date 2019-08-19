Украинца Ордеца унизили в чемпионате России, пробросив победный мяч ему между ног: видео

410 Читати новину українською
Иван Ордец
Иван Ордец

Украинский защитник Иван Ордец дебютировал в чемпионате России. Но сам матч для украинца оказался унизительным.

Ордец вышел на замену во втором тайме, заменив другого защитника. На то время счет в матче был 1:1. А на 82-й минуте "Локомотив" забил победный гол. Его автором стал Миранчук, который удачно пробросил мяч между ног Ордеца и пробил в дальний угол ворот.

В то же время украинец Яремчук забил шестой гол за "Гент" за семь матчей: видео

После этого матча московское "Динамо", за которое выступает Ордец, находится в зоне вылета. Для украинца это был первый матч за основу "Динамо".

blog_ava
Когда празднуют Спас 2019: Медовый, Яблочный и Ореховый
сегодня
51779
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кубок Украины: результаты матчей 20 августа
сегодня 19:19 Кубок Украины: результаты матчей 20 августа
72
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4413
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
19 августа 20:52 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4935
23-летний чемпион Европы по Украине сменил спорт на цирк: фото и видео
сегодня 18:57 23-летний чемпион Европы по Украине сменил спорт на цирк: фото и видео
46
Усик начал спарринги перед дебютом в супертяжелом весе: видео
сегодня 17:08 Усик начал спарринги перед дебютом в супертяжелом весе: видео
54
Новости
Больше новостей
Залиште відгук