Украинца Ордеца унизили в чемпионате России, пробросив победный мяч ему между ног: видео

Украинский защитник Иван Ордец дебютировал в чемпионате России. Но сам матч для украинца оказался унизительным.

Ордец вышел на замену во втором тайме, заменив другого защитника. На то время счет в матче был 1:1. А на 82-й минуте "Локомотив" забил победный гол. Его автором стал Миранчук, который удачно пробросил мяч между ног Ордеца и пробил в дальний угол ворот.

В то же время украинец Яремчук забил шестой гол за "Гент" за семь матчей: видео

После этого матча московское "Динамо", за которое выступает Ордец, находится в зоне вылета. Для украинца это был первый матч за основу "Динамо".