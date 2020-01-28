Украинца Петряка забрали с поля на носилках в матче чемпионата Венгрии – фото

Полузащитник "Фехервара" Иван Петряк получил травму ребра в матче чемпионата Венгрии против "Гонведа" (0:0).

Украинец покинул поле на 59 минуте. У украинца трещина в ребре. Петряк не поможет своей команде в течение четырех недель, информирует ulloi129.hu.

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Иван Петряк травмировался / Фото: ulloi129.hu

В нынешнем сезоне Петряк сыграл 19 матчей за "Фехервар", отметившись одним забитым мячом.

Команда украинца занимает второе место в чемпионате Венгрии с отставанием от "Ференцвароша" в шесть очков. В следующем туре "Фехервар" сыграет с "Уйпештом" на выезде.