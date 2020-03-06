Украинцам предложили угадать города, которые примут матчи сборной против Испании и Германии
Сборная Украины в группе Лиги наций сыграет против сборных Испании, Германии и Швейцарии. Уже известно, когда состоятся матчи, но пока не названы города, которые их примут. Украинцам предложили угадать их.
Сборная Украины свои выступления в Лиге наций начнет домашним матчем против Швейцарии 3 сентября. Еще два домашних матча – против Испании и Германии – "сине-желтые" проведут 10 и 13 октября соответственно. Все поединки начнутся в 21:45 по киевскому времени.
К слову Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций: когда сыграем с Испанией, Германией и Швейцарией
На странице сборной Украины в facebook болельщикам предложили угадать города, которые примут эти матчи. Ответ нужно дать в формате "соперник – стадион" до 23:59 пятницы, 6 марта. Победитель будет определен 17 марта с помощью программы random.org. Победитель получит мяч с автографами игроков сборной Украины.
Достойно внимания Как сборная Украины играла со сборными Испании, Германии и Швейцарии – соперниками в Лиге наций
- Лига наций – европейский турнир, который пришел на замену товарищеским матчам. В нем все сборные поделены на 4 дивизиона – A, B, C и D. В каждом из дивизионов есть четыре группы по четыре команды. Матчи Лиги наций проходят в парный год осенью.
- Победители групп в дивизионе A в нечетный год играют финальный турнир (финал четырех, который состоит из полуфиналов, финала и матча за третье место).
- Победители дивизионов B, C и D в следующем розыгрыше поднимаются в высший дивизион. Команды, занявшие последние места в дивизионах A, B и C опускают в низший дивизион.
- Также две лучшие команды Лиги A, если они не выйдут напрямую на Чемпионат мира 2022 года, смогут сыграть в переходных матчах.