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Украинцам предложили угадать города, которые примут матчи сборной против Испании и Германии

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Сборная Украины в группе Лиги наций сыграет против сборных Испании, Германии и Швейцарии. Уже известно, когда состоятся матчи, но пока не названы города, которые их примут. Украинцам предложили угадать их.

Сборная Украины свои выступления в Лиге наций начнет домашним матчем против Швейцарии 3 сентября. Еще два домашних матча – против Испании и Германии – "сине-желтые" проведут 10 и 13 октября соответственно. Все поединки начнутся в 21:45 по киевскому времени.

К слову Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций: когда сыграем с Испанией, Германией и Швейцарией

На странице сборной Украины в facebook болельщикам предложили угадать города, которые примут эти матчи. Ответ нужно дать в формате "соперник – стадион" до 23:59 пятницы, 6 марта. Победитель будет определен 17 марта с помощью программы random.org. Победитель получит мяч с автографами игроков сборной Украины.

Достойно внимания Как сборная Украины играла со сборными Испании, Германии и Швейцарии – соперниками в Лиге наций

  • Лига наций – европейский турнир, который пришел на замену товарищеским матчам. В нем все сборные поделены на 4 дивизиона – A, B, C и D. В каждом из дивизионов есть четыре группы по четыре команды. Матчи Лиги наций проходят в парный год осенью.
  • Победители групп в дивизионе A в нечетный год играют финальный турнир (финал четырех, который состоит из полуфиналов, финала и матча за третье место).
  • Победители дивизионов B, C и D в следующем розыгрыше поднимаются в высший дивизион. Команды, занявшие последние места в дивизионах A, B и C опускают в низший дивизион.
  • Также две лучшие команды Лиги A, если они не выйдут напрямую на Чемпионат мира 2022 года, смогут сыграть в переходных матчах.
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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига наций Сборная Украины по футболу
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