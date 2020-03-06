Украинцам предложили угадать города, которые примут матчи сборной против Испании и Германии

Сборная Украины в группе Лиги наций сыграет против сборных Испании, Германии и Швейцарии. Уже известно, когда состоятся матчи, но пока не названы города, которые их примут. Украинцам предложили угадать их.

Сборная Украины свои выступления в Лиге наций начнет домашним матчем против Швейцарии 3 сентября. Еще два домашних матча – против Испании и Германии – "сине-желтые" проведут 10 и 13 октября соответственно. Все поединки начнутся в 21:45 по киевскому времени.

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На странице сборной Украины в facebook болельщикам предложили угадать города, которые примут эти матчи. Ответ нужно дать в формате "соперник – стадион" до 23:59 пятницы, 6 марта. Победитель будет определен 17 марта с помощью программы random.org. Победитель получит мяч с автографами игроков сборной Украины.

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