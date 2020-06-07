В 12 туре чемпионата Беларуси брестское "Динамо" принимало дома "Минск". Три асиста и гол украинцев принесли разгромную победу над командой Леонида Кучука.

Все три украинца "Динамо", а это Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок вышли на этот поединок в стартовом составе и проделали большой объем работы для победы своей команды.

Читайте также В сборной никто даже не нюхает алкоголь – экс-динамовец Милевский

Отличная игра украинцев

Уже на 6-й минуте встречи гости отличились первыми. После перерыва Александр Нойок вывел команду вперед. Ему ассистировал бывший игрок сборной Украины Артем Милевский, который впоследствии отдал еще результативные передачи.

Добавим, что украинский след в "Минске" тоже присутствует. В составе команды есть сразу четыре украинца, но они не настолько на слуху, как те же Милевский или Хачериди.

Третий украинец в составе Евгений Хачериди провел на поле все 90 минут. Украинский защитник надежно сыграл в обороне и записал себе в пассив желтую карточку на 45-й минуте.

Окончательный счет поединка – 6:1. В активе брестского "Динамо" 19 набранных пунктов и пока клуб поднялся на шестое место Высшей лиги.

"Динамо" – "Минск" видеообзор матча