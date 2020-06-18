Украинцы за бортом: составлен портрет идеального боксера – фото
Руководитель компании Top Rank Боб Арум составил по его мнению портрет идеального боксера. Украинцев в этом списке не оказалось.
Навыки лучших боксеров мира вошли в этот портрет, сообщает wbcboxing в Instagram.
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Больше всего качеств в характеристику взяли от Мохаммеда Али.
Идеальный боец по версии Боба Арума
- Сила – Майк Тайсон (50-6-0, 44 KO).
- Скорость – Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO).
- Боксерский интеллект – Мохаммед Али (56-5, 36 KO).
- Джеб – Мохаммед Али (56-5, 36 KO).
- Крепкий подбородок – Мохаммед Али (56-5, 36 KO).
- Мужество – Хулио Сезар Чавес (107-6-2, 85 KO).
- Защита – Андре Уорд (32-0, 16 KO).
Кто такой Боб Арум?Это американский юрист, предприниматель и боксерский промоутер. Основатель и руководитель компании Top Rank, которая занимается боксерским промоушеном и базируется в Лас-Вегасе.
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