Украинцы Елистратова и Воронцов победили на этапе Кубка Европы по триатлону
Украинские триатлонисты Юлия Елистратова и Виталий Воронцов получили по золоту на Кубке Европы в Турции.
Елистратова второй год подряд одерживает победу на этапе в Турции. Время украинки – 1.01,14. Она опередила ближайшую соперницу из Германии на 9 секунд.
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"И снова золото на этапе Кубка Европы в Алании. Чувствовала себя как на домашнем старте, соревнуясь здесь в 13-й раз. Здесь впервые "сделала олимпийку" в 2004 году, впервые победила на этапе Кубка в 2007-м, да и вообще девять раз попадала в ТОП-3. Спасибо организаторам за проведение чудесного мероприятия. Это были быстрые 5,2 км бега, и я с удовольствием поднялась на высшую ступень пьедестала ", - прокомментировала Елистратова.
Также золото в юниорском разряде в Турции завоевал украинец Виталий Воронцов. Он опередил ближайшего преследователя на 30 секунд. Его время – 57,47.
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