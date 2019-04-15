Украинцы Лунин и Кравец не попали в заявку "Леганеса" на матч против "Реала"
Украинский вратарь Андрей Лунин и защитник Василий Кравец не сыграют за "Леганес" в матче чемпионата Испании против мадридского "Реала". Оба игрока не попали в заявку на матч.
Лунин, права на которого принадлежат именно "Реалу", проиграл конкуренцию не только Ивану Куельяру, но и Андресу Прието, который и попал в заявку на матч.
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Что касается Василия Кравца, то он последний раз выходил играть за "Леганес" еще 16 марта в игре против "Жироны". Следующий матч украинец провел на скамейке запасных, а после этого дважды не попадал в заявку на игру.
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К слову, за "Реал" в этом матче на воротах будет стоять не Тибо Куртуа, а Кейлор Навас.
Матч "Леганес" – "Реал" начнётся в 22:00.
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