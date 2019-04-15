Украинцы Лунин и Кравец не попали в заявку "Леганеса" на матч против "Реала"

3 Читати новину українською
Лунин в матче за "Леганес"
Лунин в матче за "Леганес"

Украинский вратарь Андрей Лунин и защитник Василий Кравец не сыграют за "Леганес" в матче чемпионата Испании против мадридского "Реала". Оба игрока не попали в заявку на матч.

Лунин, права на которого принадлежат именно "Реалу", проиграл конкуренцию не только Ивану Куельяру, но и Андресу Прието, который и попал в заявку на матч.

Несмотря на это, эффектный сэйв украинца Лунина признан лучшим в чемпионате Испании

Что касается Василия Кравца, то он последний раз выходил играть за "Леганес" еще 16 марта в игре против "Жироны". Следующий матч украинец провел на скамейке запасных, а после этого дважды не попадал в заявку на игру.

Стоит увидеть: Украинец Малиновский забил за "Генк" в чемпионате Бельгии

К слову, за "Реал" в этом матче на воротах будет стоять не Тибо Куртуа, а Кейлор Навас.

Матч "Леганес" – "Реал" начнётся в 22:00.

blog_ava
"Игра престолов" 8 сезон: официальный трейлер долгожданного финала
сегодня
7683
Теги: Спорт Футбол Василий Кравец Андрей Лунин
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ломаченко стал лицом Philipp Plein, его халат на бой против Кроллы стоил 300 тысяч долларов
сегодня 19:38 Ломаченко стал лицом Philipp Plein, его халат на бой против Кроллы стоил 300 тысяч долларов
160
Усик может побеждать любого тяжеловеса, – экс-тренер сборной Украины по боксу Сосновский
сегодня 16:29 Усик может побеждать любого тяжеловеса, – экс-тренер сборной Украины по боксу Сосновский
Станіслав Безушко 105
Украинец Малиновский забил за "Генк" в чемпионате Бельгии: видео
14 апреля 21:03 Украинец Малиновский забил за "Генк" в чемпионате Бельгии: видео
134
Киевский "Арсенал" благодаря невероятному голу победил "Ворсклу": видео
14 апреля 19:35 Киевский "Арсенал" благодаря невероятному голу победил "Ворсклу": видео
209
Пилоты Mercedes выиграли гран-при Китая, Феттель только третий
14 апреля 15:56 Пилоты Mercedes выиграли гран-при Китая, Феттель только третий
45
Новости
Больше новостей
Залиште відгук