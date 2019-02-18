Украинцы Петрова и Дериземля не смогли попасть на пьедестал "Гонки легенд" в Беларуси

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Дуэт Домрачева/Бйерндален
Дуэт Домрачева/Бйерндален / twitter.com

В Беларуси состоялась смешанная эстафета "Гонки легенд". Лучший результат продемонстрировали две белорусские биатлонистки, которые завершали этим стартом свою спортивную карьеру – Дарья Домрачева и Надежда Скардино.

Семейный дуэт Домрачева/Бьерндален на последнюю стрельбу пришел фаворитом. Но Уле-Эйнар плохо отработал решающий рубеж, промахнувшись трижды.

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В то же время его основной соперник Сергей Новиков допустил лишь одну ошибку. Поэтому Новиков и Скардино одержали победу, а легендарный Бьерндален с белоруской Домрачевой стали вторыми.

Украинский дуэт Елена Петрова/Андрей Дериземля неплохо проявил себя на трассе, но пять кругов штрафа не позволили побороться за призовое место. Украинцы финишировали на 5 позиции.

Ранее победу в масс-старте одержал украинец Андрей Дериземля. 41-летний украинец финишировал первым, показав время 5:29,4.

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Теги: Спорт Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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