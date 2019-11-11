Украинцы Руднев и Сапсай стали чемпионами мира по самбо
В Южной Корее завершился чемпионат мира по самбо. Сборная Украины завоевала на мировом первенстве сразу шесть медалей.
Свой статус фаворита подтвердил Владислав Руднев, который стал двукратным чемпионом мира в категории до 74 килограммов.
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Украинский спортсмен победил в сложном поединке Истама Курбатова из Узбекистана. Он повторил "золотой" успех Бухареста-2018. Напомним, что Владислав также двукратный чемпион Европы (2018 – до 74 кг, в 2019 – до 82 кг).
Также золото для Украины завоевала Анастасия Сапсай. Она в финале категории более 80 килограммов победила Марию Кондратьеву из Беларуси.
Анастасия Сапсай (вторая слева)
В целом сборная Украины завоевала на чемпионате мира шесть медалей – две золотые и четыре бронзовые. Также в активе нашей команды два "серебряных" кубка за вторые места в командном зачете у женщин в боевом самбо.
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