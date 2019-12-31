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Украинцы в НБА мощно провели заключительные матчи в 2019 году

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Алексей Лень / Фото из открытых источников

Игрок сборной Украины и защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк этой ночью вместе со своей командой встречался с "Ютой Джаз". Команда Дуэйна Кейси уступила со счетом 104:81, а Святослав стал одним из лучших в своей команде.

Михайлюк вышел в старте и провел на паркете 31 минуту, набрал 15 баллов (3/6 двухочковых, 3/7 трехочковых), выполнил 3 подбора и 1 перехват при 2 фолах.

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Юта – Детройт 104:81

Бигмен Атланты и центровой нашей сборной Алексей Лень наоборот своей результативностью сумел помочь команде обыграть Орландо со счетом 101:93.

На счету Алексея в эту ночь мощный, уже пятый в сезоне дабл-дабл, который помог Атланте прервать серию из 10 поражений подряд.

Лень вышел со скамейки и провел на паркете 24 минуты, за которые набрал 18 баллов (9/11 двухочковых, 0/3 трехочковых, 0/2 штрафных), выполнил 12 подборов, отдал 2 передачи при 2 фолах.

Орландо – Атланта 93:101

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Алексей Лень Святослав Михайлюк Баскетбол Спорт
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