Украинцы ведут "Ференцварош" к чемпионству

Украинец Иван Петряк, который играет за венгерский клуб "Ференцварош", отдал шестую голевую передачу в чемпионате Венгрии. Таким образом Петряк помог сыграть против "Уйпешта" в ничью со счетом 1:1.

Игрок сборной Украины Иван Петряк помог получить зачетный балл венгерскому гранду во главе с Сергеем Ребровым.

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В матче 20 тура наш хавбек записал в свой актив уже шестую голевую передачу в этом сезоне. На 11 минуте он ассистировал Роланду Варге, и венгерский "Ференцварош" сыграл в ничью 1:1 с "Уйпештом".

Украинца называют покорителем Венгрии

Таким образом команда Сергея Реброва опережает ближайшего преследователя в турнирной таблице на девять очков. К слову, 82 минуты на поле провел еще один украинец – Игорь Харатин.

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