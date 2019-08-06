Украинцы выиграли золото по прыжкам в воду на Чемпионате Европы в Киеве

Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик приносят Украине первое золото домашнего чемпионата Европы по прыжкам в воду

Нашим спортсменам не было равных в смешанных синхронных прыжках с трамплина. Кесарь и Олиферчик набрали 297,69 балла, опередив немецкую пару Лу Мессенберг – Тина Пунзель на 3,6 балла. Третье место заняли представители Швейцарии Йонатан Суков – Мишель Хеймберг (282,00).

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Это первая награда для сборной Украины на домашнем Чемпионате Европы по прыжкам в воду.