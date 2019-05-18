Украинцы завоевали бронзовые медали на турнире по синхронным прыжкам с трамплина

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Александр Горшковозов и Олег Колодий
Александр Горшковозов и Олег Колодий / Федерация Украины по прыжкам в воду

Александр Горшковозов и Олег Колодий заняли третье место в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду, которые проходили в столице Великобритании Лондоне.

17 мая в Лондоне стартовал заключительный пятый этап Мировой Серии по прыжкам в воду FINA Diving World Series 2019.

К слову: Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала пять наград на этапе Мировой серии FINA

Команда Украины была представлена в синхронных прыжках: Анна Письменская и Виктория Кесарь соревновались среди женщин, и Александр Горшковозов и Олег Колодий среди мужчин на трамплине 3 метра. Анна и Виктория завершили соревнования, заняв восьмое место с результатом 268,35 балла.

Зато настоящий подарок всем поклонникам прыжков в воду сделали Александр и Олег, завоевав бронзовые награды.

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Теги: Спорт Новости Спорта Плавание
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