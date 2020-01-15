Украинцы завоевали третью за день медаль Юношеских Олимпийских игр
Шестой день III зимних Юношеских Олимпийских играх стал щедрым на медали для представителей Украины. 15-января украинцы завоевали уже три награды.
Украинская спортивная пара София Нестерова и Артем Даренский в составе "Team Vision" завоевали бронзу в соревнованиях смешанных интернациональных команд по фигурному катанию.
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Победу одержала команда из представителей Эстонии, России, Японии и Грузии.
Team Courage wins the mixed NOC figure skating team event at Lausanne 2020.
Congratulations Team Courage (Arlet Levandi, Kseniia Sinitsyna, Yoshida Utana, Nishiyama Shingo, Alina Butaeva and Luka Berulava) Figure Skating ️ Mixed NOC Team Event @ Lausanne Skating Arena #Lausanne2020 #YouthOlympics #FigureSkatingОпубліковано Lausanne 2020 Середа, 15 січня 2020 р.
Спорт24 сообщал, что 15 января украинцы завоевали золото и серебро по хоккею 3х3. В финале хоккейного турнира сошлись два украинца – Владимир Трошкин и Денис Пасько.
Трошкин получил золотую награду, а серебро – Пасько.
III зимние Юношеские Олимпийские игры продлятся до 22 января.