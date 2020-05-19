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В Украине из-за карантина досрочно завершили еще одни крупные соревнования

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Чемпионат Украины по гандболу завершен
Чемпионат Украины по гандболу завершен / ГК "Мотор"

Еще один вид спорта мы больше не увидим в Украине в спортивном сезоне 2019/2020. Федерация гандбола страны решила завершить соревнования досрочно.

19 мая об этом сообщила пресс-служба титулованного украинского клуба "Мотор".

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К моменту остановки соревнований были сыграны 16 поединков. Лидером турнирной таблицы на тот момент был именно "Мотор", который набрал 32 очка и возглавил турнирную таблицу.

Чемпионом признали именно "Мотор". Это уже восьмое чемпионство подряд для запорожского коллектива.

Также отмечается, что матчи Кубка Украины по гандболу будут доиграны в августе. В данный момент нет формата, по которому будут проводить соревнования. Также вскоре обещают уточнить, кто занял другие призовые места в Суперлиге.

Итоговая таблица чемпионата Украины по гандболу

Какие соревнования в Украине остановили и перенесли?

  • 12 марта досрочно завершили все баскетбольные соревнования в Украине под эгидой ФБУ;
  • матчи УПЛ, Кубка Украины, чемпионатов U-21 и U-19, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу перенесены;
  • Федерация хоккея Украины приняла решение приостановить проведение чемпионатов Украины среди женщин, юниоров и юношей, а также региональных соревнований по хоккею;
  • юношеский чемпионат Украины по биатлону отменен;
  • два матча женской сборной Украины по гандболу против Фарерских островов в отборе к Евро-2020 перенесены;
  • чемпионат Украины по биатлону в Буковеле отменен;
  • чемпионат Европы по художественной гиманстике в Киеве перенесен;
  • перенесен Кубок Украины среди мужчин и женщин по спортивному и боевому самбо.
  • чемпионат Европы по бадминтону в Киеве перенесен из-за коронавируса;
  • Мемориал Лобановского перенесли на 2021 год.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Гандбол Спорт
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