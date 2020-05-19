В Украине из-за карантина досрочно завершили еще одни крупные соревнования
Еще один вид спорта мы больше не увидим в Украине в спортивном сезоне 2019/2020. Федерация гандбола страны решила завершить соревнования досрочно.
19 мая об этом сообщила пресс-служба титулованного украинского клуба "Мотор".
Читайте также Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
К моменту остановки соревнований были сыграны 16 поединков. Лидером турнирной таблицы на тот момент был именно "Мотор", который набрал 32 очка и возглавил турнирную таблицу.
Чемпионом признали именно "Мотор". Это уже восьмое чемпионство подряд для запорожского коллектива.
Также отмечается, что матчи Кубка Украины по гандболу будут доиграны в августе. В данный момент нет формата, по которому будут проводить соревнования. Также вскоре обещают уточнить, кто занял другие призовые места в Суперлиге.
Итоговая таблица чемпионата Украины по гандболу
Какие соревнования в Украине остановили и перенесли?
- 12 марта досрочно завершили все баскетбольные соревнования в Украине под эгидой ФБУ;
- матчи УПЛ, Кубка Украины, чемпионатов U-21 и U-19, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу перенесены;
- Федерация хоккея Украины приняла решение приостановить проведение чемпионатов Украины среди женщин, юниоров и юношей, а также региональных соревнований по хоккею;
- юношеский чемпионат Украины по биатлону отменен;
- два матча женской сборной Украины по гандболу против Фарерских островов в отборе к Евро-2020 перенесены;
- чемпионат Украины по биатлону в Буковеле отменен;
- чемпионат Европы по художественной гиманстике в Киеве перенесен;
- перенесен Кубок Украины среди мужчин и женщин по спортивному и боевому самбо.
- чемпионат Европы по бадминтону в Киеве перенесен из-за коронавируса;
- Мемориал Лобановского перенесли на 2021 год.
Больше новостей о футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24