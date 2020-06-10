Бывший футбольный скаут донецкого "Шахтера" Ян Стрейер считает, что в Украине нет креативных футболистов. Украинские клубы вынуждены искать таких парней в других странах.

Об этом рассказал специалист, когда его назначили техническим директором футбольного клуба "Твенте", пишет Twente Fans.

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Украинские футболисты – некреативные

По слова специалиста, когда он работал в Украине, то назначил отдельного скаута в Бразилии, который бы искал для дончан лучшие варианты среди бразильцев.

Скаут, который осуществляет поиски талантов в Аргентине, сейчас работает в "Базеле". В каждой стране у Яна Стрейера есть свои люди.

Он подчеркнул, что украинские футболисты – не его приоритет в подписании контракта. В Бразилии и Африке, по словам специалиста, можно найти идеальных креативных футболистов. Но возникают проблемы с паспортом.

В Украине вообще нет креативных игроков, поэтому тамошние клубы всегда получают таких из-за границы. Я бы не стал подписывать игрока из Украины,

– подчеркнул Стрейер.