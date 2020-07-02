В главном поединке вечера украинец Арам Фаниян встретился с белорусом Надзиром Бакшиевым. Украинский боксер сильно пробил в печень сопернику и положил его на ринг.

Вчера, 1 июля, в киевском клубе Atlas прошел большой вечер бокса. На шоу не было зрителей в связи с пандемией коронавируса. Фаниян легко отправил соперника в нокаут, сообщает luckypunchnet.

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Жесткий нокаут

Бой между украинцем и белорусом прогнозировался одним из самых интересных среди всех поединков вечера.

В главном 8-раундовом поединке встречались украинец Арам Фаниян (17-1) и Надзир Бакшиев из Беларуси (5-10-3).

Уже на второй минуте первого раунда Арам Фаниян нанес мощный удар в печень сопернику. Рефери сразу остановил бой.

Соперник еще долго не вставал с ринга из-за сильной боли.

23-летний Фаниян выступает на профессиональном ринге с 2014 года, провел 17 боев, в которых одержал 16 побед и потерпел одно поражение.

Его соперник Надзир Бакшиев, у которого за спиной 17 поединков, но только пять завершились победами и ни разу не было досрочной.

Фаниян – Бакшиев видео нокаута:

Кто такой Арам Фаниян

Украинский боксер с образованием юриста, в 2014 году начал интенсивно тренироваться, перейдя в профессиональный бокс.

15 ноября 2014 года состоялся дебют на профессиональном ринге. Всего тогда провел четыре боя, получив неоценимый опыт и квалифицированную школу бокса.

В 2015 году подписал контракт с промоутерской компанией Sparta Boxing Promotions.

Добавим, что свой поединок провел украинский супертяжеловес Шевадзуцкий, который брутально нокаутировал Игоря Пилипенко в первом раунде.