Украинский футболист Игорь Харатин забил за "Ференцварош". Это первый гол украинца с июля прошлого года.

Украинец отличился забитым голом в матче 28 тура чемпионата Венгрии против "Пакша", пишет 24 канал.

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Неожиданная концовка встречи

В конце встречи Харатин сделал счет 2:0. Футболист переправил мяч в ворота соперника после подачи со штрафного.

Всего на счету полузащитника два гола и две результативные передачи в 41 матче сезона.

Гол Игоря Харатина смотрите видео

"Ференцварош" Сергея Реброва в итоге не сумел удержать свое преимущество. На последних минутах матча команда пропустила дважды и сыграла вничью – 2:2.