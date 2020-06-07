Украинские футболисты становятся действенными участниками поединков на этих выходных. Игрок польского "Леха" Владимир Костевич стал одним из главных спасателей для команды: отдал голевой пас и заработал пенальти.

В матче 28 тура чемпионата Польши познаньский "Лех" встречался с "Заглембе". В стартовом составе команды из Познани вышли украинские защитники – Владимир Костевич и Богдан Бутко. Оба провели на поле всю игру.

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Феерический матч

Первыми счет поединка открыли именно хозяев "Заглембе". Удачно реализовал пенальти Стажиньский.

Впоследствии Кристиан Гюткьер восстановил равновесие в матче и вернул команду в игру. До окончания первой части встречи хозяева отметились в воротах команды "экс-карпатовца" Костевича еще дважды.

"Лех" сумел избежать поражения лишь в конце встречи. Сначала Костевич записал в свой актив голевую передачу. А уже через несколько минут украинец заработал пенальти.

Итоговый счет матча – 3:3.

"Заглембе" – "Лех" обзор матча: