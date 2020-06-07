Украинец Костевич спас команду от поражения и стал одним из героев матча – видео
Украинские футболисты становятся действенными участниками поединков на этих выходных. Игрок польского "Леха" Владимир Костевич стал одним из главных спасателей для команды: отдал голевой пас и заработал пенальти.
В матче 28 тура чемпионата Польши познаньский "Лех" встречался с "Заглембе". В стартовом составе команды из Познани вышли украинские защитники – Владимир Костевич и Богдан Бутко. Оба провели на поле всю игру.
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Феерический матч
Первыми счет поединка открыли именно хозяев "Заглембе". Удачно реализовал пенальти Стажиньский.
Впоследствии Кристиан Гюткьер восстановил равновесие в матче и вернул команду в игру. До окончания первой части встречи хозяева отметились в воротах команды "экс-карпатовца" Костевича еще дважды.
"Лех" сумел избежать поражения лишь в конце встречи. Сначала Костевич записал в свой актив голевую передачу. А уже через несколько минут украинец заработал пенальти.
Итоговый счет матча – 3:3.
"Заглембе" – "Лех" обзор матча:
- Воспитанник львовского футбола.
- Зимой 2010 года перешел во львовские "Карпаты".
- В сезоне 2013/14 стал активно подключаться к поединкам главной команды, а впоследствии стал лидером "львов". За львовян провел 85 поединков и отличился четырьмя голами.
- В январе 2017 года Владимир Костевич официально стал игроком польского "Леха".