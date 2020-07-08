Бывший чемпион мира украинец Виктор Постол (31-2, 12 КО) встретится в бою с обладателем поясов WBC и WBO в суперлегком весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО).

Если Виктор победит Рамиреса, в следующем поединке он встретиться с обладателем титулов WBA и IBF. Об этом заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который представляет интересы всех чемпионов мира в полусреднем весе, сообщает klitschko-brothers.com.

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По словам Арума, чемпион WBC/WBO, американец Хосе Карлос Рамирес (25-0-0, 17 KO) сразится с обязательным претендентом, украинцем Виктором Постолом (31-2-0, 12 KO), в августе.

Чемпион WBA / IBF, британец Джош Тейлор (16-0-0, 12 KO) проведет защиту титулов либо во второй половине августа, либо в сентябре. Ожидается, что соперником станет первый номер рейтинга, таиландец Апиун Хонгсонг (16-0-0, 13 KO).

В начале следующего года победители этих боев должны сойтись в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Титульный шанс Постола