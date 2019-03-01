Украинец Александр Зинченко установил уникальный рекорд чемпионата Англии
Украинский футболист установил новое достижение в чемпионате Англии. При этом для установления рекорда Александру Зинченко оказалось достаточно всего 13 матчей.
"Манчестер Сити", за который выступает Зинченко, побеждал во всех 13-ти матчах чемпионата, в которых украинец выходил на поле. Тринадцатым матчем стала игра против "Вест Хэма" украинца Андрея Ярмоленко.
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Это самая длинная победная серия футболиста в АПЛ, с момента начала его карьеры в элитном дивизионе чемпионата Англии.
При этом за матч против "Вест Хэма" Зинченко получил одну из самых высоких оценок. Несмотря на ошибку в матче.
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Источник: 24 Канал
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