Украинец Александр Зинченко установил уникальный рекорд чемпионата Англии

Украинский футболист установил новое достижение в чемпионате Англии. При этом для установления рекорда Александру Зинченко оказалось достаточно всего 13 матчей.

"Манчестер Сити", за который выступает Зинченко, побеждал во всех 13-ти матчах чемпионата, в которых украинец выходил на поле. Тринадцатым матчем стала игра против "Вест Хэма" украинца Андрея Ярмоленко.

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Это самая длинная победная серия футболиста в АПЛ, с момента начала его карьеры в элитном дивизионе чемпионата Англии.

Oleksandr Zinchenko has been on the winning side in each of his first 13 #PL appearances for @ManCity.



It's the longest run of wins from the start of a player’s career in the competition’s history pic.twitter.com/8yTzkfaZaV — Premier League (@premierleague) 28 лютого 2019 р.

При этом за матч против "Вест Хэма" Зинченко получил одну из самых высоких оценок. Несмотря на ошибку в матче.

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