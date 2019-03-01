Украинец Александр Зинченко установил уникальный рекорд чемпионата Англии

2 Читати новину українською
Олександр Зінченко
Олександр Зінченко

Украинский футболист установил новое достижение в чемпионате Англии. При этом для установления рекорда Александру Зинченко оказалось достаточно всего 13 матчей.

"Манчестер Сити", за который выступает Зинченко, побеждал во всех 13-ти матчах чемпионата, в которых украинец выходил на поле. Тринадцатым матчем стала игра против "Вест Хэма" украинца Андрея Ярмоленко.

Читайте также: "Манчестер Сити" с Зинченко обыграл "Вест Хэм": видео голов

Это самая длинная победная серия футболиста в АПЛ, с момента начала его карьеры в элитном дивизионе чемпионата Англии.

При этом за матч против "Вест Хэма" Зинченко получил одну из самых высоких оценок. Несмотря на ошибку в матче.

Читайте также: Зинченко получил наивысшую оценку за матч против "Вест Хэма"

 

blog_ava
Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
сегодня
10100
Теги: Манчестер Сити Александр Зинченко Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинец Александр Зинченко установил уникальный рекорд чемпионата Англии
сегодня 11:50 Украинец Александр Зинченко установил уникальный рекорд чемпионата Англии
2
Легендарный Федерер забавно "испортил" совместное видео Свитолиной со своим бойфрендом
28 февраля 21:37 Легендарный Федерер забавно "испортил" совместное видео Свитолиной со своим бойфрендом
102
Нападающий сборной Исландии будет выступать в чемпионате Украины по футболу
28 февраля 18:00 Нападающий сборной Исландии будет выступать в чемпионате Украины по футболу
133
Болельщик вылепил из пластилина скульптуру украинской чемпионки Билодид: впечатляющее видео
28 февраля 12:08 Болельщик вылепил из пластилина скульптуру украинской чемпионки Билодид: впечатляющее видео
53
Зозуле отказали в отмене желтой карточки: украинец пропустит важный матч "Альбасете"
28 февраля 10:59 Зозуле отказали в отмене желтой карточки: украинец пропустит важный матч "Альбасете"
38
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук