Украинец Алексей Лень набрал 28 очков и принес победу "Атланте": видео

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень попал в стартовую пятерку своей команды на игру против "Чикаго". И помог победить

После предыдущего матча, когда Лень оформил дабл-дабл, украинец провел в матче больше 26 минут. За это время он набрал 28 очков, что является лучшим показателем в матче. Лень реализовал 5 из 8 трехочковых бросков. Также баскетболист сделал 8 подборов, два результативных паса и два блок-шота.

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Лень больше очков за один матч в НБА набирал только один раз. 5 марта 2016 года, когда он выступал еще за "Финикс", центровому удалось набрать 31 очко в игре против "Орландо".

Именно точный дальний бросок украинца стал первым в матче, выведя "Атланту" вперед. Первые семь баллов команда украинца набрала именно после его бросков.

На этот раз "Атланта" сумела обыграть на выезде "Чикаго" 118:123. Несмотря на это, обе команды еще далеко за пределами зоны плей-офф.

Видеообзор матча Чикаго – Атланта