Украинец Алексей Лень помог "Атланте" обыграть "Вашингтон" в НБА: видео

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"Атланта" победила на выезде "Вашингтон"
"Атланта" победила на выезде "Вашингтон" / twitter Atlanta Hawks

Украинский баскетболист Алексей Лень сыграл за "Атланту" в матче регулярного чемпионата НБА. Его клуб на выезде обыграл "Вашингтон".

Первая четверть этого противостояния неожиданно закончилась преимуществом "Атланты" в 15 очков. Все благодаря рывку 6:23, который удалось сделать гостям. Но уже к большому перерыву от этого разрыва почти ничего не осталось. Незадолго до конца второй четверти "Вашингтон" уступал только в два очка.

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Однако хотя бы раз выйти вперед (после преимущества еще в первой четверти) им так и не удалось. В третьей четверти "Атланта" снова начала увеличивать отрыв (в один из моментов доведя его до +18 в свою пользу).

Борьба, которая велась на площадке в четвертой четверти, могла изменить имя победителя. Но "Атланта" не упустила возможность выиграть этот матч – 129:137.

Видео лучших моментов матча Вашингтон – Атланта

Что касается Алексея Леня, то он провел на площадке чуть больше 13 минут. За это время в его активе 2 набранные очки (со штрафных), одна передача и 3 подбора. Его РЕ составил +9.

"Атланта" и в дальнейшем за чертой плей-офф Восточной конференции.

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Теги: Спорт Алексей Лень Баскетбол
Источник: 24 Канал
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