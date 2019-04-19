Украинец Андрей Лунин может стать основным вратарем испанского клуба

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Андрей Лунин
Андрей Лунин

Судьба украинского вратаря Андрея Лунина в чемпионате Испании остается неопределенной. При этом он может стать основным вратарем клуба.

По сообщению испанского издания Marca, "Леганес" обратился к "Реалу" с предложением оставить Лунина еще на год в аренде. При этом украинец может стать основным вратарем клуба. Все потому, что Иван Куэльяр, который сейчас играет за команду, летом может покинуть "Леганес". У голкипера заканчивается действие контракта, а в его услугах заинтересован "Вальядолид".

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Однако проблема заключается в том, что "Реал" может и вернуть Лунина. Ведь летом мадридский клуб, скорее всего, покинет Кейлор Навас. Поэтому именно украинец может стать вторым вратарем в составе "сливочных".

В этом сезоне Лунин сыграл в трех матчах за "Леганес" – трижды в чемпионате Испании и дважды в Кубке. Украинец пропустил всего пять голов, в трех матчах сохранив свои ворота от пропущенных голов.

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Теги: Спорт Футбол Реал Андрей Лунин
Источник: 24 Канал
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