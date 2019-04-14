Украинец Андрей Лунин получил шанс сыграть за "Леганес"

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Андрей Лунин
Андрей Лунин / 1927.kiev.ua

Главный тренер испанского клуба Маурисио Пеллегрино пообещал выпустить украинского голкипера Андрея Лунина в основном составе в нескольких матчах Примеры.

Пеллегрино оценил работу Лунина на тренировках и отметил, что Андрей существенно повысил уровень своей игры.

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А значит заработал право выйти в основе в нескольких поединках, которые остались до финиша Примеры.

Пельєгріно Маурісіо
Тренер "Леганес" Маурисио Пеллегрино оценил игру Лунина

Правда, ближайшую встречу против "Реала" украинец пропустит по условиям арендного соглашения.

Напомним, что контракт Лунина принадлежит именно королевскому клубу. А в "Леганесе" Андрей находится на временной основе. В этом сезоне украинец сыграл за зелено-белых лишь пять матчей в которых пропустил три гола.

Лунин получил шанс сыграть за "Леганес": смотрите видео

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Теги: Новости Украины Андрей Лунин Спорт Футбол Новости Спорта
Источник: 24 канал
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