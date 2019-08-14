Украинец Арушанян стал чемпионом мира по борьбе среди юниоров: видео

Украинский борец вольного стиля Эрик Арушанян выиграл золото юниорского чемпионата мира в Таллинне (Эстония).

В финальной схватке Арашунян победил Василе Дякона из Молдовы. Он боролся в весовой категории до 70 кг.

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В 1/8 финала Эрик со счетом 10:0 победил борца из Швейцарии. В четвертьфинале он одержал волевую победу над россиянином, а в полуфинале одолел турецкого борца.

Видео решающей схватки Эрика Арашуняна на чемпионате мира

Другие украинские мастера вольного стиля остались в Таллине без медалей. Денис Бороган (до 65 кг) уступил в четвертьфинале казахстанцу Сырбазу Талгату. На той же стадии турку Фейзулле Актюрку проиграл Даниил Стасюк (до 97 кг). Валентин Бабий (до 79 кг) и Демид Караченко (до 86 кг) прекратили борьбу в 1/8 финала. Камиль Керимов (до 57 кг), Евгений Дубовой (до 74 кг), Василий Сова (до 92 кг) и Юрий Идзинский (до 125 кг) проиграли в стартовых схватках.

Следующими на юниорском мировом первенстве в борьбу вступят девушки. Традиционно украинские мастерицы являются претендентками на медали почти во всех весовых категориях.