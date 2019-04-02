Украинец Беринчик может получить контракт с известным американским промоутером

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Денис Беринчик
Денис Беринчик / K2 Promotions

Поединок украинца Дениса Беринчика (10-0, 7 КО) с японцем Нихито Аракавою (32-6-2, 18 КО), который состоится 20 апреля в киевском Дворце спорта, может стать последним боем в Украине для обладателя титула WBO International.

Денисом заинтересовалась американская промоутерская компания, которая предложила К2 стать сопромоутером Беринчика, сообщает SportArena.

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В случае заключения договоренностей между компаниями и самим боксером, следующие бои украинец будет проводить уже в США.

Сопромоушин – обычная практика в профессиональном боксе. В прошлом году промоутерская компания братьев Кличко К2 договорилась с британским промоутером Эдди Хирном о сопромоушине абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика. И во многом именно это решение предопределило бой украинца в Манчестере с британцем Тони Белью осенью прошлого года.

Решение о сопромоушине будет принято после боя Дениса 20 апреля, на котором будут присутствовать наблюдатели от американской компании.

Беринчик выиграл все 10 своих боев (из них 7 – нокаутом), а Аракава добыл 32 победы (18 – нокаутом), 2 раза проиграл и еще 6 раз его бои заканчивались ничьими.

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Спорт 24 писал, что Денис Беринчик славится своими необычными выходами на боксерские поединки. На каждый такой выход украинец продумывает специальный образ.

На бой против японца Беринчик уже придумал образ. Но предлагает угадать его своим болельщикам. Уже есть первые варианты, среди них: космонавт, врач, сумасшедший, клоун, герой сериала "Игра престолов" и другие.

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Теги: Спорт Денис Беринчик Новости Спорта Бокс
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